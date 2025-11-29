MLB en bref : Les rénos du Rogers Centre | Pete Fairbanks lié aux Marlins

Les rénos du Rogers Centre

Voici de quoi cela a l'air, présentement.

Pour un 4e hiver de suite, les @BlueJays améliorent le Rogers Center. On n'épargne aucune dépense. https://t.co/KkuIYVbEwS — Jeremy Filosa (@JeremyFilosa) November 29, 2025

Pete Fairbanks lié aux Marlins

La rumeur existe.

Kazuma Okamoto lié aux Pirates

Ils sont de plusieurs courses, eux.

Blue Jays didn't expect to have this team competing with them for Kazuma Okamoto.https://t.co/IXf5yWDMkG — Jays Journal (@JaysJournal) November 29, 2025

Les lanceurs des Marlins

Ils ne devraient pas bouger.

After years of trade rumors, it now seems more likely that Sandy Alcantara and Edward Cabrera will still be #Marlins on Opening Day: https://t.co/Oa7LE3tFLv pic.twitter.com/ZeL2Fd4TYG — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) November 29, 2025

Andrew Painter est aimé à Philly

C'est un gros espoir du club.

“[The Phillies] have very, very high expectations on Andrew Painter.” – @ToddZolecki on Philadelphia's top prospect pic.twitter.com/qpzahZ28Rt — MLB Network (@MLBNetwork) November 29, 2025

Ce n'est pas le genre de gars que le club veut donner.