Baseball

MLB en bref : Les Rockies gardent leur gérant | Salvador Perez le capitaine
Charles-Alexis Brisebois
MLB en bref : Les Rockies gardent leur gérant | Salvador Perez le capitaine
Credit: X

Les Rockies gardent leur gérant

Warren Schaeffer a fini l'année à l'intérim. Tous les clubs ont maintenant un gérant.

Tout est possible pour les Mets

David Stearns a brassé les cartes et son proprio a les moyens de ses ambitions.

Il n'en demeure pas moins que d'échanger Brandon Nimmo a brisé le coeur des Mets.

Salvador Perez le capitaine à la Classique mondiale

Évidemment.

Oui, les Marlins et les Pirates veulent dépenser

Ils sont liés à plusieurs noms sur le marché.

Les Rangers voulaient vraiment sauver de l'argent

Ils n'ont pas jasé aux Red Sox pour leurs voltigeurs. Donc ce n'est pas tant que le Texas voulait un voltigeur : c'est que le club ne voulait plus le contrat de Marcus Semien.

Est-ce que Freddy Peralta sera échangé?

Et si oui, où?

facebook icon Share twitter icon Tweet linkedin icon Share
Copied!