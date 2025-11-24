MLB en bref : Les Rockies gardent leur gérant | Salvador Perez le capitaine

Les Rockies gardent leur gérant

Warren Schaeffer a fini l'année à l'intérim. Tous les clubs ont maintenant un gérant.

Warren Schaeffer To Return As Rockies' Manager In 2026 https://t.co/KhQDZ6R3B6 pic.twitter.com/EMQZbzX7aQ — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) November 24, 2025

Tout est possible pour les Mets

David Stearns a brassé les cartes et son proprio a les moyens de ses ambitions.

Asked if re-signing Pete Alonso and Edwin Díaz AND acquiring top-flight outfielder is realistic for the Mets, David Stearns replied: “Sure.” He added that Steve Cohen remains committed to spending what's necessary. “I think anything would be realistic right now,” Stearns said. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) November 24, 2025

Il n'en demeure pas moins que d'échanger Brandon Nimmo a brisé le coeur des Mets.

“It breaks their hearts to trade Brandon Nimmo, in a lot of ways.”@martinonyc joins @emacSNY to talk about the behind-the-scenes process of the Mets trading Brandon Nimmo: pic.twitter.com/yGlRsPazj0 — SNY Mets (@SNY_Mets) November 24, 2025

Salvador Perez le capitaine à la Classique mondiale

Évidemment.

Salvador Perez has been named the captain of Team Venezuela for the World Baseball Classic pic.twitter.com/A8lxBVqu31 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) November 24, 2025

Oui, les Marlins et les Pirates veulent dépenser

Ils sont liés à plusieurs noms sur le marché.

The Pirates and Marlins have a sudden willingness to spend. Here's what could be behind it. With @EvanDrellich: https://t.co/8iYvhJY9zV — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) November 24, 2025

Les Rangers voulaient vraiment sauver de l'argent

Ils n'ont pas jasé aux Red Sox pour leurs voltigeurs. Donc ce n'est pas tant que le Texas voulait un voltigeur : c'est que le club ne voulait plus le contrat de Marcus Semien.

Per source, Rangers did not engage with Red Sox about any of their outfielders before making Semien/Nimmo deal https://t.co/AhmtJjPxMS — Rob Bradford (@bradfo) November 23, 2025

Est-ce que Freddy Peralta sera échangé?

Et si oui, où?