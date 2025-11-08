Baseball

MLB en bref : Des tatouages sur les fesses | Freddie Freeman était choqué
Félix Forget
Des tatouages sur les fesses

Plusieurs joueurs des Dodgers ont célébré leur Série mondiale ainsi, selon Miguel Rojas.

Kodai Senga sur le marché?

Il sera un nom à surveiller cet hiver.

Où signera Alex Bregman?

Son cas retient l'attention sur le marché de l'autonomie.

La menace du lock-out plane se fait déjà sentir

Attendez-vous à voir des équipes être tranquilles cet hiver pour cette raison.

Les plus grands récipiendaires du Bâton d'argent

Mike Trout mène toujours la charge parmi les joueurs actifs.

Freddie Freeman était choqué

Il n'en revenait pas de voir Yoshinobu Yamamoto se réchauffer dans l'enclos lors du match #7.

Du boulot pour Tony Mansolino

Celui qui était gérant par intérim des Orioles débarque à Atlanta.

