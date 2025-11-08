MLB en bref : Des tatouages sur les fesses | Freddie Freeman était choqué

Des tatouages sur les fesses
Plusieurs joueurs des Dodgers ont célébré leur Série mondiale ainsi, selon Miguel Rojas.
Miguel Rojas admits he and multiple Dodgers got ass tattoos after the World Series pic.twitter.com/kXsuNIha2O
— Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) November 8, 2025
Kodai Senga sur le marché?
Il sera un nom à surveiller cet hiver.
Though the #Mets are looking for a rotation upgrade, could Kodai Senga be a trade candidate? Weigh in on the matter in our poll:https://t.co/m2CQV3pV2K pic.twitter.com/Gg29fcx0MY
— MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) November 8, 2025
Où signera Alex Bregman?
Son cas retient l'attention sur le marché de l'autonomie.
Alex Bregman and the Red Sox were a perfect match. Will Bregman wind up back in Boston now that he's a free agent for the second straight year? A look at Bregman's free agency: https://t.co/jTGkCzN0lQ
— Mark Feinsand (@Feinsand) November 8, 2025
La menace du lock-out plane se fait déjà sentir
Attendez-vous à voir des équipes être tranquilles cet hiver pour cette raison.
The threat of a possible lockout is going to cause some teams to not be involved at all this winter, says @JimBowdenGM. pic.twitter.com/see2MqdI5Q
— Foul Territory (@FoulTerritoryTV) November 8, 2025
Les plus grands récipiendaires du Bâton d'argent
Mike Trout mène toujours la charge parmi les joueurs actifs.
These players have racked up the Silver Slugger hardware pic.twitter.com/vRkdaxzE90
— MLB (@MLB) November 8, 2025
Freddie Freeman était choqué
Il n'en revenait pas de voir Yoshinobu Yamamoto se réchauffer dans l'enclos lors du match #7.
Us too, Freddie. pic.twitter.com/CgGm0Wvn0H
— MLB Network (@MLBNetwork) November 8, 2025
Du boulot pour Tony Mansolino
Celui qui était gérant par intérim des Orioles débarque à Atlanta.
Former #Orioles interim manager Tony Mansolino lands a new job on the #Braves‘ coaching staff:https://t.co/ZT7YJLeBte pic.twitter.com/iYmyNgsIzV
— MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) November 8, 2025