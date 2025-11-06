MLB en bref : Les Rockies engagent le gars de Moneyball | Craig Stammen, gérant des Padres

Les Rockies engagent le gars de Moneyball
Paul DePodesta quitte les Browns de Cleveland (NFL) pour aller diriger les opérations baseball des Rockies.
Sources: Paul DePodesta leaving Cleveland Browns to become Colorado Rockies' head of baseball operations. With @Britt_Ghiroli and @AkronJackson: https://t.co/tVZcPk4NM6
— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) November 6, 2025
C'est lui, pour ceux qui se posent la question. Il a eu plusieurs postes, dont celui de DG des Dodgers, mais il est reconnu pour avoir été le bras droit de Billy Beane à Oakland.
WE'RE BACK pic.twitter.com/dki4xKGACN
— The Home of FAIR PLAY (@FanaticsBook) November 6, 2025
Craig Stammen, gérant des Padres
Albert Pujols a manqué son coup. Les Rockies sont la seule équipe sans gérant, présentement.
Craig Stammen is the Padres' new managerhttps://t.co/ayTZ6aX9dB pic.twitter.com/gj7ND8Esjz
— Kevin Acee (@sdutKevinAcee) November 6, 2025
Don Mattingly à Philadelphie?
Les Phillies pourraient le considérer comme entraîneur de banc. Son fils est le DG du club.
Phillies have discussed the possibility of hiring him as bench coach. https://t.co/pXx0VOLLFI
— Jim Salisbury (@JimSalisbury215) November 6, 2025
Max Muncy reste chez les Dodgers
Aucune surprise.
Source: The Dodgers have picked up Max Muncy's option for 2026.
It is valued at $10M.
— Alden González (@Alden_Gonzalez) November 6, 2025
Que fera Kyle Schwarber?
La question se pose.
After a 56-homer season, where will Kyle Schwarber land in free agency? https://t.co/odMj7GyDrD
— Mark Feinsand (@Feinsand) November 6, 2025