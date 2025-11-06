Baseball

MLB en bref : Les Rockies engagent le gars de Moneyball | Craig Stammen, gérant des Padres
Charles-Alexis Brisebois
MLB en bref : Les Rockies engagent le gars de Moneyball | Craig Stammen, gérant des Padres
Credit: Twitter

Les Rockies engagent le gars de Moneyball

Paul DePodesta quitte les Browns de Cleveland (NFL) pour aller diriger les opérations baseball des Rockies.

C'est lui, pour ceux qui se posent la question. Il a eu plusieurs postes, dont celui de DG des Dodgers, mais il est reconnu pour avoir été le bras droit de Billy Beane à Oakland.

Craig Stammen, gérant des Padres

Albert Pujols a manqué son coup. Les Rockies sont la seule équipe sans gérant, présentement.

Don Mattingly à Philadelphie?

Les Phillies pourraient le considérer comme entraîneur de banc. Son fils est le DG du club.

Max Muncy reste chez les Dodgers

Aucune surprise.

Que fera Kyle Schwarber?

La question se pose.

facebook icon Share twitter icon Tweet linkedin icon Share
Copied!