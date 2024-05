DansLesCoulisses offers you the chance to win an ice bath!

From now until May 3, enter our contest to win a Nordik Recovery ice bath. Nordik Recovery products are available in black or wood print.

The benefits of ice baths

A study published in the New England Journal of Medicine found that frequent exposure to cold can increase the activity of brown fat, which plays an important role in burning energy and improving insulin sensitivity.

Research in thefurther indicates that ice baths can reduce muscle soreness by around 20%.

Like the pros

So, make like the NHL pros and get in the bath. Register by May 3 to win a Nordik Recovery bath valued at $1,500 .

Drawing May 3 at noon

To enter, simply fill out the form below.



